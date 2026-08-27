जम्मू-कश्मीर: घाटी में 36 घंटे में 13 आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े, उगलेंगे आकाओं के खौफनाक मंसूबे

पूछताछ जारी, और हो सकती हैं गिरफ्तारियां

पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि गिरफ्तार संदिग्ध किस आतंकी संगठन से जुड़े थे और बरामद हथियारों की आपूर्ति उन्हें किसने की थी। सुरक्षा एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि इन हथियारों का इस्तेमाल किसी वारदात की साजिश में किया जाना था या नहीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ और जांच के आधार पर आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।