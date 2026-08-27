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जम्मू: एलजी मनोज सिन्हा ने 11 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला, इनमें कश्मीर और जम्मू संभाग के भी अफसर शामिल

Thu, 27 Aug 2026 11:00 PM IST
Akash Dubey एजेंसी, जम्मू
एजेंसी, जम्मू Published by: Akash Dubey Updated Thu, 27 Aug 2026 11:00 PM IST
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LG Manoj Sinha transfers 11 IPS officers
सांकेतिक फोटो

 

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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इनमें कश्मीर और जम्मू संभाग के पुलिस प्रमुख भी शामिल हैं।

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