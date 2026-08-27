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जम्मू: एलजी मनोज सिन्हा ने 11 आईपीएस अधिकारियों का किया तबादला, इनमें कश्मीर और जम्मू संभाग के भी अफसर शामिल

एजेंसी, जम्मू Published by: Published by: Akash Dubey Updated Thu, 27 Aug 2026 11:00 PM IST

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