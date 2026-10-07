तीन दशक पुराना मामला फिर सुर्खियों में: शब्बीर शाह की बेल याचिका खारिज, 1996 की हिंसा का हिसाब अभी बाकी

एनआईए ने बताया था जुलूस का प्रमुख नेता

एनआईए ने जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि शब्बीर शाह जुलूस के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। जांच एजेंसी के अनुसार उन पर भड़काऊ नारे लगाने और हिंसा भड़कने से पहले कथित रूप से उत्तेजक भाषण देने का आरोप है। एजेंसी ने संरक्षित गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका भी जताई।



गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआईए ने अप्रैल में इस पुराने मामले की जांच अपने हाथ में ली थी। इसके बाद एजेंसी ने 10 जुलाई को जम्मू की विशेष एनआईए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया।



कई अलगाववादी नेताओं के नाम आरोपपत्र में

आरोपपत्र में शब्बीर शाह के अलावा अलगाववादी नेताओं शकील अहमद बख्शी और जावेद अहमद मीर को भी आरोपी बनाया गया है। वहीं सैयद अली शाह गिलानी, अब्दुल गनी लोन और मोहम्मद याकूब वकील को भी मामले में आरोपी बनाया गया था लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गई।



शब्बीर शाह के वकील ने दलील दी कि पहले जमानत याचिका को समय से पहले बताते हुए खारिज किया गया था लेकिन अब एनआईए आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है और उनके संबंध में जांच पूरी हो गई है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि शाह पर किसी हथियार को रखने या गोली चलाने का आरोप नहीं है और गोलीबारी अज्ञात हथियारबंद लोगों द्वारा किए जाने की बात सामने आई है।



बचाव पक्ष ने शाह की लंबी हिरासत, उम्र और एक अन्य एनआईए मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत का हवाला देते हुए कहा कि लगातार हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के अधिकार को प्रभावित करता है। अदालत ने इन दलीलों के बावजूद जमानत देने से इनकार कर दिया।