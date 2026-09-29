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जम्मू-कश्मीर: सीमावर्ती जिलों में सुरक्षाबलों का बड़ा अभियान, 12 के करीब ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी

Tue, 29 Sep 2026 05:43 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 29 Sep 2026 05:43 PM IST
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Search operations underway at nearly a dozen places in J-K Rajouri
सुरक्षाबल - फोटो : अमर उजाला
जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजोरी, पुंछ और कठुआ में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद सुरक्षाबलों ने कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है।
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जम्मू-कश्मीर पुलिस, सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की संयुक्त टीमें पहाड़ी जिलों के दूरदराज और घने जंगलों वाले इलाकों में तलाशी अभियान चला रही हैं।

राजोरी जिले में कालाकोट के पीर खाना, पोथा नरोटा और अंध गांवों तथा सुंदरबनी के ठंडा पानी और कंसर इलाकों में तलाशी ली जा रही है। वहीं कठुआ में पंजवारी, कठेरा और आसपास के क्षेत्रों में अभियान चलाया जा रहा है।

पुंछ के मेंढर सेक्टर में सुरक्षाबलों ने अपर कसबलारी, थेराटोपा, नागल गली, कलाबन और पटनीतीर इलाकों को भी अभियान में शामिल किया है।

अधिकारियों के मुताबिक, सुरक्षा बलों ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और संदिग्ध लोगों का पता लगाने के लिए संयुक्त अभियान जारी है। साथ ही इन क्षेत्रों में आतंकवादियों या किसी अन्य राष्ट्रविरोधी तत्व की संभावित मौजूदगी को लेकर भी जांच की जा रही है।

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