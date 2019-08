राहुल गांधी के कश्मीर दौरे पर राज्यपाल मलिक का तंज, कहा- झूठ को दोहराना अच्छा नहीं

राहुल गांधी के जम्मू-कश्मीर के दौरे को लेकर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब उनकी यहां कोई जरूरत नहीं है। उनकी जरूरत तब थी जब उनके सहयोगी संसद में बोल रहे थे। यदि वह वर्तमान स्थिति को और बढ़ाना चाहते हैं और दिल्ली में उनके द्वारा बताए गए झूठ को दोहराना चाहते हैं, तो यह अच्छा नहीं है।

Jammu & Kashmir Governor Satya Pal Malik on Rahul Gandhi visiting SRINAGAR: There is no need for him now, he was needed when his colleague was speaking in the Parliament. If he wants to aggravate the situation & come here to repeat the lie he told in Delhi, it is not good.