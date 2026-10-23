Jammu News: डोगरा चौक हादसे में ई-बस सीज, चालक को नोटिस
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:53 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:53 AM IST
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मृतक हरप्रीत सिंह का वीरवार को हुआ अंतिम संस्कार
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। डोगरा चौक पर सड़क हादसे में स्कूटर चालक हरप्रीत सिंह की मौत पर पुलिस ने ई-बस को सीज कर लिया है। बस चालक नरेंद्र को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने और सहयोग करने का निर्देश दिया है। हादसे में जान गंवाने वाले हरप्रीत सिंह का वीरवार को अंतिम संस्कार किया गया।
बुधवार की सुबह हरप्रीत बेटी को स्कूल छोड़ने गए थे। घर लाैटते वक्त डोगरा चाैक पर ई-बस से उनके स्कूटर की टक्कर हो गई जिससे उनकी माैत हो गई। परिजन ने हादसे के आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जमानती अपराध होने के कारण ई-बस चालक ने बेल ले ली है। हालांकि उसे नोटिस जारी किया गया है। पुलिस के अनुसार हादसे से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है।
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मृतक हरप्रीत सिंह का वीरवार को हुआ अंतिम संस्कार
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। डोगरा चौक पर सड़क हादसे में स्कूटर चालक हरप्रीत सिंह की मौत पर पुलिस ने ई-बस को सीज कर लिया है। बस चालक नरेंद्र को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने और सहयोग करने का निर्देश दिया है। हादसे में जान गंवाने वाले हरप्रीत सिंह का वीरवार को अंतिम संस्कार किया गया।
बुधवार की सुबह हरप्रीत बेटी को स्कूल छोड़ने गए थे। घर लाैटते वक्त डोगरा चाैक पर ई-बस से उनके स्कूटर की टक्कर हो गई जिससे उनकी माैत हो गई। परिजन ने हादसे के आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जमानती अपराध होने के कारण ई-बस चालक ने बेल ले ली है। हालांकि उसे नोटिस जारी किया गया है। पुलिस के अनुसार हादसे से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच की जा रही है।
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