फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   education news

Jammu News: आईआईआईएम के वैज्ञानिकों ने नशामुक्त समाज का लिया संकल्प

Fri, 23 Oct 2026 02:54 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:54 AM IST
विज्ञापन
education news
नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शिक्षकों एवं छात्रों को शपथ दिलाते निदेशक डॉ. जबीर अहमद। स्रोत : आ
- युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए वीडियो दिखाए और खेल गतिविधियां कराईं
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (आईआईआईएम) जम्मू में वीरवार को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विशेष जागरूकता कार्यक्रम हुआ। अभियान के छह वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और कर्मचारियों ने नशे के खिलाफ संकल्प लिया।

आईआईआईएम जम्मू और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के निदेशक डॉ. जबीर अहमद ने उपस्थित लोगों को नशामुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का दुरुपयोग, विशेषकर युवाओं में गंभीर चिंता का विषय है। इस समस्या से निपटने के लिए परिवारों, शिक्षण संस्थानों और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें शिक्षा, अनुसंधान, खेल और अन्य सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है। डाॅ. अहमद ने संस्थान के वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे नशामुक्ति का संदेश अपने परिवारों, मित्रों और आसपास के समुदायों तक पहुंचाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed