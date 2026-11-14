Jammu News: नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व का आगाज, खरना आज

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- 15 नवंबर से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी करने का लक्ष्यसंवाद न्यूज एजेंसीजम्मू। लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया। पहले दिन व्रतियों ने स्नान कर घरों की साफ-सफाई की और पूजा-अर्चना के बाद लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल का सात्विक भोजन ग्रहण किया। इसी के साथ तन-मन की शुद्धता, संयम और अनुशासन के संकल्प के साथ छठ व्रत का आगाज हुआ। शनिवार को खरना पूजन होगा।महापर्व को लेकर शहर में उत्साह बढ़ने लगा है। जम्मू-कश्मीर बिहार सेवा समिति के अध्यक्ष संजय पोद्दार ने बताया कि विक्रम चौक, तवी घाट, हरकी पौड़ी, बाड़ी ब्राह्मणा और भगवती नगर सहित विभिन्न स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन होंगे। संबंधित समितियां व्यवस्थाएं संभाल रही हैं और घाटों पर करीब 90 फीसदी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।बागड़ी मंडी में पूजा सामग्री की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगी है। बांस की डलिया, सूप, केले, सेब और गन्ने की मांग बनी हुई है। शनिवार को खरना के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगे। रविवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य और सोमवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके साथ ही महापर्व का समापन होगा।कृत्रिम झील का 95 फीसदी काम पूराप्रशासन के सहयोग से बाड़ी ब्राह्मणा में कृत्रिम झील बनाने का काम 95 फीसदी पूरा हो चुका है। शेष कार्य शनिवार तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।- संतोष कुमार, छठ पूजा सेवा समिति, बाड़ी ब्राह्मणाघाट तक जाने वाले मार्ग का काम बाकीघाटों पर साफ-सफाई पूरी कर ली गई है, लेकिन घाट तक पहुंचने वाले मार्ग का काम अभी बाकी है। इसे 15 नवंबर से पहले पूरा करने का लक्ष्य है।- नरोत्तम शर्मा, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर तीनटेंट और रोशनी की व्यवस्था अंतिम चरण मेंश्रद्धालुओं की सुविधा के लिए घाट पर टेंट, रोशनी और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी कार्य 15 नवंबर से पहले पूरे कर लिए जाएंगे।- आशुतोष झा, अध्यक्ष, डिग्याना छठ पूजा कमेटी