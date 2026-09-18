Jammu News: गणपति बप्पा के जयकारों से गूंजा शहर, लंगर में उमड़े श्रद्धालु
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:47 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:47 AM IST
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- लक्ष्मीनारायण मंदिर में श्रद्धालुओं ने लंगर में ग्रहण किया प्रसाद
- गोल मार्केट गणेश पंडाल में आरती के लिए उमड़ी भीड़
संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। गणेशोत्सव के चलते वीरवार को शहर में दिनभर आस्था और उत्साह का माहौल बना रहा। दोपहर में सराजन ढक्की स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर में लंगर लगाया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने बताया कि लंगर 25 सितंबर तक चलेगा।
शाम होते ही गोल मार्केट स्थित गणेश पंडाल में आरती के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आरती शुरू होते ही पंडाल और आसपास का क्षेत्र गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गणपति के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। मोती बाजार सहित शहर के अन्य गणेश पंडालों और मंदिरों में भी शाम को पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी।
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- गोल मार्केट गणेश पंडाल में आरती के लिए उमड़ी भीड़
संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। गणेशोत्सव के चलते वीरवार को शहर में दिनभर आस्था और उत्साह का माहौल बना रहा। दोपहर में सराजन ढक्की स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर में लंगर लगाया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने बताया कि लंगर 25 सितंबर तक चलेगा।
शाम होते ही गोल मार्केट स्थित गणेश पंडाल में आरती के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आरती शुरू होते ही पंडाल और आसपास का क्षेत्र गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गणपति के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। मोती बाजार सहित शहर के अन्य गणेश पंडालों और मंदिरों में भी शाम को पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी।
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