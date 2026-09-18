फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   religious news

Jammu News: गणपति बप्पा के जयकारों से गूंजा शहर, लंगर में उमड़े श्रद्धालु

Fri, 18 Sep 2026 02:47 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:47 AM IST
विज्ञापन
religious news
- लक्ष्मीनारायण मंदिर में श्रद्धालुओं ने लंगर में ग्रहण किया प्रसाद
विज्ञापन

- गोल मार्केट गणेश पंडाल में आरती के लिए उमड़ी भीड़
संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। गणेशोत्सव के चलते वीरवार को शहर में दिनभर आस्था और उत्साह का माहौल बना रहा। दोपहर में सराजन ढक्की स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर में लंगर लगाया गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजकों ने बताया कि लंगर 25 सितंबर तक चलेगा।

शाम होते ही गोल मार्केट स्थित गणेश पंडाल में आरती के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। आरती शुरू होते ही पंडाल और आसपास का क्षेत्र गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गणपति के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की। मोती बाजार सहित शहर के अन्य गणेश पंडालों और मंदिरों में भी शाम को पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed