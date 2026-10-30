Jammu News: जम्मू मंडल मुख्यालय कैडर बंद 39 कर्मियों की जॉइनिंग पर रोक

- शेष कार्मिक आवश्यकता डीआरक्यू पैनल और अन्य स्रोतों से पूरी होगीअमर उजाला ब्यूरोजम्मू। उत्तर रेलवे ने जम्मू मंडल मुख्यालय कैडर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही दूसरे चरण में शॉर्टलिस्ट किए गए 39 कर्मचारियों की जॉइनिंग पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सीमा वी वर्मा ने आधिकारिक आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार जम्मू मंडल ने एक जून 2025 से कार्य करना शुरू किया था। मंडल मुख्यालय के पदों को भरने के लिए 11 जून 2025 को कर्मचारियों से विकल्प मांगे थे। आवेदन की अंतिम तिथि चार जुलाई 2025 निर्धारित थी। इस प्रक्रिया के तहत कुल 5400 आवेदन प्राप्त हुए। पदों की आवश्यकता के अनुसार कर्मचारियों को दो चरणों में शॉर्टलिस्ट किया गया। पहले चरण में 80 और दूसरे चरण में 53 कर्मचारियों ने कार्यभार ग्रहण किया। इस प्रकार कुल 133 कर्मचारी जम्मू मंडल मुख्यालय में जॉइन कर चुके हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार शेष कार्मिक आवश्यकता को डीआरक्यू पैनल और अन्य स्रोतों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इसी आधार पर मुख्यालय कैडर बंद करने का निर्णय लिया गया है। आदेश जारी होने की तिथि से मुख्यालय के पदों पर किसी अन्य कर्मचारी को जॉइनिंग की अनुमति नहीं होगी।आदेश में उल्लेख किया गया है कि दूसरे चरण के तहत 92 कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने का अनुरोध किया गया था। इनमें से 53 कर्मचारियों ने जॉइन कर लिया, जबकि शेष 39 ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। इन कर्मचारियों को अब जॉइनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही जम्मू मंडल की ओर से जारी उनके अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) निरस्त कर दिए गए हैं। यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।