Jammu News: सैनिक स्कूल में नागरोटियन मेला सांस्कृतिक कार्यक्रमों से बांधा समा

- घुड़सवारी, ऊंट की सवारी और आतिशबाजी ने मेले को बनाया यादगारअमर उजाला ब्यूरोजम्मू। सैनिक स्कूल नगरोटा में वार्षिक नागरोटियन मेला-2026 उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। मेजर सोमनाथ शर्मा पीवीसी स्टेडियम में मेले का उद्घाटन स्कूल के प्रधानाचार्य कैप्टन (आईएन) शिबू देवासिया ने वीरवार शाम साढ़े चार बजे किया। खानपान, खेलों, संगीत और मनोरंजन की विभिन्न गतिविधियों ने कैडेट्स का मन मोह लिया।सिंबली साउथ का विशेष फूड काउंटर भी आकर्षण का केंद्र रहा। कैडेट्स की ओर से लगाए गए खेल स्टॉल ने उनकी रचनात्मकता, टीम भावना और प्रबंधन कौशल को प्रदर्शित किया। घुड़सवारी और ऊंट की सवारी ने आयोजन में रोमांच का रंग भरा। स्कूल के संगीत बैंड द डेसिबल्स की प्रस्तुति पर कैडेट झूम उठे। लकी रैफल ड्रॉ में पुरस्कार जीतने को लेकर उत्साह बना रहा। शाम को आतिशबाजी ने आसमान को रोशन कर दिया। रात आठ बजे मेले का समापन हुआ। यह आयोजन कैडेट्स को पढ़ाई और सैन्य प्रशिक्षण की व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर मनोरंजन करने का अवसर देने के साथ आपसी मित्रता और सौहार्द को मजबूत करने का माध्यम भी बना।