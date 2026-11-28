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- अधिकारियों ने बुधवार तक मांगा समय, लिखित आदेश मिलने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े डॉक्टरअमर उजाला ब्यूरोजम्मू। जीएमसी जम्मू में रेजीडेंट डॉक्टरों की हड़ताल शुक्रवार को नौवें दिन भी जारी रही। स्टाइपेंड में बढ़ोतरी और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में समान भुगतान व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की शुक्रवार को आरडीए अध्यक्ष डॉ. तरुण शर्मा के नेतृत्व में कॉलेज प्रशासन के साथ बैठक हुई।वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। इस बीच डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल की जम्मू में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ भी उच्चस्तरीय बैठक हुई। इसमें पीजी डॉक्टरों को करीब 90 हजार रुपये और सीनियर रेजीडेंट डॉक्टरों को 1.20 लाख रुपये स्टाइपेंड देने के प्रस्तावित ढांचे पर चर्चा की गई। डॉक्टरों के अनुसार अधिकारियों ने अंतिम निर्णय के लिए बुधवार तक का समय मांगा है। अभी तक इस संबंध में कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि मौखिक आश्वासन के आधार पर हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। इससे पहले 25 नवंबर को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू के साथ भी उनकी बैठक हुई थी। जिसमें मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया था।कई मेडिकल कॉलेजों तक पहुंचा आंदोलन19 नवंबर को शुरू हुई हड़ताल अब श्रीनगर, अनंतनाग, बारामुला, कठुआ, राजोरी, डोडा और हंदवाड़ा सहित कई मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों तक पहुंच गई है। डॉक्टरों की प्रमुख मांगों में स्टाइपेंड बढ़ोतरी, सातवें वेतन आयोग के अनुरूप लाभ और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में समान भुगतान व्यवस्था लागू करना शामिल है।