जम्मू-कश्मीर में ग्लोबल कंपनियां लाने की तैयारी: सीएम उमर बोले- पहले एक जीसीसी, फिर पांच और दस का लक्ष्य

सीएम ने शुक्रवार को आईआईएम जम्मू में आयोजित जम्मू-कश्मीर जीसीसी समिट-2026 के उद्घाटन सत्र को नई दिल्ली से ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कंपनियों से केंद्र शासित प्रदेश में जीसीसी स्थापित करने का आह्वान करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर के बारे में कारोबारियों के बीच बनी छवि तीन दशक की समस्या है। इसे बदलना बड़ी चुनौती है लेकिन अब क्षेत्र में शांति और स्थिरता का माहौल बेहतर हुआ है। सरकार आर्थिक विकास तथा निवेश के जरिए पुरानी सोच को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उमर ने कहा, प्रदेश में निवेश की सफलता को शुरुआत में स्थापित होने वाले केंद्रों की संख्या से नहीं, बल्कि एक टिकाऊ निवेश यात्रा शुरू होने से मापा जाना चाहिए।



सीएम ने कहा कि बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों से कारोबार के अनुभव सीखेंगे। जयपुर, पुणे और मोहाली जैसे शहरों से मुकाबला करते हुए जीसीसी के लिए निवेश आकर्षित करने पर ध्यान देंगे। कहा, देर से शुरुआत करने का फायदा यह है कि दूसरे शहरों के अनुभव से सीखकर उनकी गलतियों से बचा जा सकता है। कंपनियां केवल सहानुभूति के आधार पर निवेश करने नहीं आएंगी, उन्हें यहां कारोबार में फायदा भी दिखना चाहिए। सड़क, रेल और हवाई संपर्क के साथ जम्मू-कश्मीर की जलवायु भी कंपनियों को आकर्षित करने में मदद कर सकती है।