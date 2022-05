{"_id":"628a8f899db7a064af5e2b6a","slug":"preparations-to-open-20-cinema-halls-of-jammu-and-kashmir-closed-due-to-terrorism","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu Kashmir News : आतंकवाद के दौर से बंद जम्मू-कश्मीर के 20 सिनेमा हॉल खोलने की तैयारी, बादामीबाग में बनेगा मल्टीप्लेक्स ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बृजेश कुमार सिंह, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 23 May 2022 04:10 AM IST