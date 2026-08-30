Jammu Kashmir: ई-बस में मुफ्त सफर के लिए महिलाओं का बनेगा पिंक कार्ड, सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया

इसके बाद कार्यालय और एप के माध्यम से कार्ड बनवाने की सुविधा महिला यात्रियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। पिंक कार्ड व्यवस्था लागू होने से महिला यात्रियों को निशुल्क यात्रा का लाभ लेने में सुविधा होगी। इसके साथ ही पात्र यात्रियों की पहचान और मुफ्त यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में भी मदद मिलेगी।



जागरूकता अभियान के दौरान महिलाओं को पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी। फिलहाल कार्ड व्यवस्था को लेकर तैयारी तेजी से की जा रही है। इतना ही नहीं शहर में ई-बस सेवा का दायरा बढ़ाने की भी तैयारी है। इसमें सितंबर के अंत तक 12 मीटर लंबी 25 नई ई-बसें सड़कों पर उतारने की योजना है। मौजूदा 100 बसों में इनके शामिल होने के बाद बसों का बेड़ा 125 हो जाएगा। इसके अलावा 7 मीटर लंबी 75 और ई-बसें लाने की तैयारी है। इन छोटी बसों को ऐसे रूटों पर चलाने पर जोर रहेगा, जहां बड़े वाहनों का संचालन मुश्किल होता है। इससे शहर के राजपुरा, परेड, त्रिकुटा नगर व ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होने की उम्मीद है।