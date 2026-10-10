जम्मू: मदद के लिए घनघना रहे फोन, इलाज के लिए डॉक्टर नहीं; जम्मू-कश्मीर के 11 जिलों में मनोचिकित्सक नदारद

टेली-मानस पर फोन कर ले सकते हैं मदद

टेली-मानस मानसिक परेशानी से जूझ रहे लोगों को फोन पर मदद और सलाह देने की सुविधा है। इसके टोल-फ्री नंबर 14416 पर चौबीसों घंटे संपर्क किया जा सकता है। जरूरत के अनुसार कॉल करने वालों को विशेषज्ञ से परामर्श या आगे इलाज के लिए संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने की व्यवस्था है।



कैग की रिपोर्ट में भी सामने आई लचर व्यवस्था

मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को लेकर सरकारी व्यवस्था पर सवाल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में भी उठे हैं। 30 मार्च 2026 को विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार नौ जिला अस्पतालों में मनोरोग की ओपीडी उपलब्ध नहीं थी। इनमें जम्मू, सांबा, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, बांदीपोरा, बडगाम, कुलगाम और शोपियां के जिला अस्पताल थे।



अस्पताल में बढ़ रही ओपीडी, रोज आ रहे 400 मरीज

मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. राजिंदर कुमार ने बताया कि जम्मू के मनोरोग अस्पताल की ओपीडी में रोजाना करीब 200 मरीज आते थे। संख्या लगभग 400 तक पहुंच गई है। मरीजों की बढ़ती संख्या से विशेषज्ञों व दूसरे कर्मचारियों की कमी से सेवाएं चलाना चुनौती बन रहा है।



आठ महीने से अटकी है मनोचिकित्सकों की भर्ती

जिला स्तर पर विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने फरवरी 2026 में मनोचिकित्सकों के 15 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इनमें जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, ऊधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजोरी और पुंछ जिलों के लिए एक-एक पद शामिल।