{"_id":"62815c98a4de857bbc29ee2c","slug":"pagd-appeals-to-kashmiri-pandits-not-to-leave-the-valley","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kashmir Target Killing : गुपकार नेताओं ने की एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात, कश्मीरी पंडितों से की घाटी न छोड़ने की अपील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 16 May 2022 01:33 AM IST