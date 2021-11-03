फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Outrage over the dilapidated state of the Samba-Mansar road; protest held by blocking the road.

Jammu News: सांबा-मानसर मार्ग की बदहाली पर फूटा गुस्सा, सड़क जाम कर प्रदर्शन

Tue, 01 Sep 2026 01:43 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:43 AM IST
विज्ञापन
Outrage over the dilapidated state of the Samba-Mansar road; protest held by blocking the road.
प्रशासन के 15 दिन में समाधान के आश्वासन पर खत्म किया धरना, मरम्मत न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जिले के पहाड़ी क्षेत्र नड ब्लॉक के विभिन्न गांवों व वाहन चालक संगठन के सदस्यों ने सोमवार को सांबा-मानसर-उधमपुर मार्ग की जर्जर हालत के विरोध में सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द सड़क की मरम्मत और ब्लैकटॉपिंग का कार्य शुरू नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

ग्रामीण अजय सिंह, सुनीता थप्पा, पिंटू सुंबडिया, बलराम कुंडल का कहना था कि सांबा-मानसर-उधमपुर मार्ग लंबे समय से खस्ताहाल है। जगह-जगह बड़े गड्ढे और टूटी सड़क के कारण लोगों को रोजाना आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खराब सड़क के चलते वाहन चालकों, स्कूली बच्चों, मरीजों और आम लोगों को जोखिम उठाकर सफर करना पड़ता है। उन्होंने बीआरओ व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की।
विज्ञापन


प्रदर्शन की सूचना मिलते ही तहसीलदार सांबा गौरव शर्मा, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) की टीम तथा पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सड़क की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा लगभग 15 दिनों के भीतर कार्य शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


प्रशासन के आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना और सड़क जाम समाप्त कर दिया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि तय समय के भीतर सड़क की मरम्मत शुरू नहीं हुई तो वे दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।


मार्ग खराब होने से पर्यटकों का आना बंद, कारोबार चौपट
गौरतलब है कि सांबा-मानसर-उधमपुर मार्ग कश्मीर जाने के लिए सुगम मार्ग है, मालवाहक वाहन इसी मार्ग से कश्मीर आते जाते हैं। वहीं पर्यटन स्थल मानसर में भी काफी संख्या में पर्यटकों का आना जाना रहता है। मार्ग के टूटे होने कारण पर्यटन स्थल भी सूना पड़ा है। दुकानदारों के कारोबार बंद हो कर रह गए हैं। यह क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। सड़क की बदहाल स्थिति के कारण स्थानीय लोगों के साथ-साथ क्षेत्र से गुजरने वाले अन्य यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार और संबंधित विभाग से इस मार्ग की शीघ्र मरम्मत और ब्लैक टॉपिंग कराने की मांग की थी जिस पर कोई कार्रवाई के नहीं होने से मजबूर हो कर लोगों को चक्का जाम और प्रदर्शन किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed