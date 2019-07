J&K राज्यपाल के बयान पर विवाद, अब्दुल्ला बोले- किसी भी नेता की हत्या के जिम्मेदार सत्यपाल मलिक होंगे

राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान के बाद घाटी में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बयान के बाद जम्मू-कश्मीर में अगर किसी भी राजनेता, सेवारत या सेवानिवृत्त नौकरशाह की हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार सत्यपाल मलिक होंगे।

Save this tweet - after today any mainstream politician or serving/retired bureaucrat killed in J&K has been murdered on the express orders of the Governor of J&K Satyapal Malik.