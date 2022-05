{"_id":"6285d763fc0c4571b766286f","slug":"mata-vaishno-devi-yatra-restored-through-old-route-battery-car-still-not-start","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mata Vaishno Devi: माता वैष्णो देवी यात्रा बहाल, पुराने मार्ग से आवाजाही जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/कटड़ा Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Thu, 19 May 2022 11:07 AM IST