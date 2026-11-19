लद्दाख प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में आगामी पंचायत, नगरपालिका और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनावों के मतदान के दिनों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है।

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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, पंचायत आम चुनावों और लेह तथा करगिल नगरपालिका परिषद चुनावों के लिए मतदान के मद्देनजर 21 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसी तरह आम चुनावों में मतदान के लिए 4 दिसंबर को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।प्रशासनिक सचिव संजीत रोड्रिग्स द्वारा जारी किए गए इस आदेश का मुख्य मकसद आगामी चुनावों में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह सार्वजनिक अवकाश लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत सभी सरकारी कार्यालयों, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों पर लागू होगा। यह संबंधित कानूनी प्रावधानों और निर्देशों के अनुसार होगा।संबंधित उपायुक्तों (डिप्टी कमिश्नरों) को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें और इसे लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। बैंकों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के अधिकारियों से भी इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।