जम्मू-कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद रात का तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। गुलमर्ग, पहलगाम और कुपवाड़ा में ठंड बढ़ने लगी है, जबकि जम्मू में दिन के समय तापमान अभी 26 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम के इस बदलाव के बीच उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड का अहसास बढ़ रहा है। पंजाब, हरियाणा व दिल्ली में अगले तीन दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी है।

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श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मुख्तार अहमद के अनुसार गुलमर्ग, सोनमर्ग, बारामुला और कुपवाड़ा सहित घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हालिया बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले दो दिनों से बर्फबारी थमी हुई है और मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि रात के तापमान में गिरावट के चलते ठंड का असर बढ़ा है। जम्मू में भी सुबह और शाम ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में 19 से 21 नवंबर तक घना कोहरा छाने की आशंका है।तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में ऊटी और आसपास के इलाकों में बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और इस मौसम का पहला पाला पड़ा। पारा गिरने से ऊटी झील के निचले हिस्से, थलैकंधा, खंडल और रेस कोर्स ग्राउंड सहित कई इलाकों में घास, पेड़-पौधों पर गिरी ओस की बूंदे बर्फ बन गई। नीलगिरि में पाला आमतौर पर दिसंबर और जनवरी में पड़ता है, लेकिन इस बार नवंबर में ही यह देखने को मिला।जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर- 0, गुलमर्ग -1.8, पहलगाम -2.8 और कुपवाड़ा -1.0 डिग्री न्यूनतम तापमानहिमाचल प्रदेश: मनाली 2.8, शिमला 7.6 डिग्री न्यूनतम तापमानउत्तराखंड : नैनीताल 7.3, देहरादून 9.9 डिग्री न्यूनतम तापमानबंगाल की खाड़ी में उठा भीषण चक्रवाती तूफान अकवान अब कमजोर पड़ गया है और उसने अपनी दिशा भी बदल ली है। अब इसके 20 नवंबर को दोपहर आंध्र प्रदेश के नरसापुर और ओडिशा के पुरी के बीच तट से टकराने की संभावना है। तट पार करते समय हवा की अधिकतम निरंतर गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जो झोंकों के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बुधवार सुबह अनुमान लगाया था कि यह चक्रवात 20 नवंबर की दोपहर के आसपास आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और विशाखापत्तनम के बीच तट को पार करेगा और उस समय हवा की अधिकतम निरंतर गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा (झोंकों के साथ 120 किलोमीटर प्रति घंटा) रहेगी। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिणी ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।