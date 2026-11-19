दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख (इंजीनियर राशिद) द्वारा दायर रिवीजन याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी है। यह मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के आतंक वित्तपोषण मामले से जुड़ा हुआ है।

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में निर्देश लेने के लिए समय मांगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। आरोप तय करने का आदेश इससे पहले विशेष एनआईए अदालत, राउज एवेन्यू, ने पारित किया था।