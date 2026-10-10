जम्मू: फूलों से महका मां वैष्णो का दरबार, रंगीन रोशनी से जगमगाया भवन; नवरात्र के लिए कटड़ा तैयार

दूसरों राज्यों से आए कारीगर प्राकृतिक फूलों से भवन परिसर की भव्य सजावट को अंतिम रूप दे रहे हैं। श्रद्धालु ट्रेन से सीधा धर्मनगरी पहुंचने को प्राथमिकता दे रहे हैं। अधिकांश सीधी ट्रेन फुल चल रही हैं। श्रद्धालु जम्मू में रुकने वाली ट्रेनों के जरिए भी मंदिरों के शहर में पहुंचे रहे हैं और यहां से बस या टैक्सी से कटड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर से परिवार संग पहुंचे नाथू लाल ने बताया कि नवरात्र में दरबार में माथा टेकना अद्वितीय अनुभव है। शुक्रवार को जम्मू पहुंचे हैं। यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है।



कालिका भवन में 50 एसी कमरे, 90 रुपये में सात्विक भोजन की थाली : नवरात्र में देश के कोने-कोने से ट्रेन के जरिए जम्मू पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से संचालित वैष्णवी भवन, कालिका भवन और सरस्वती धाम में मुकम्मल प्रबंध किए गए हैं। सुपरवाइजर अश्विनी कोहली ने बताया कि कालिका भवन में सबसे अधिक 50 एसी कमरे हैं। यहां भोजनालय की भी व्यवस्था है। सात्विक भोजन की थाली 90 रुपये में मिल जाती है।