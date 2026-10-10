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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Maa Vaishno Devi's shrine adorned with flowers and lights.

जम्मू: फूलों से महका मां वैष्णो का दरबार, रंगीन रोशनी से जगमगाया भवन; नवरात्र के लिए कटड़ा तैयार

Sat, 10 Oct 2026 11:30 AM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Sat, 10 Oct 2026 11:30 AM IST
सार

शारदीय नवरात्र से पहले मां वैष्णो देवी का दरबार देसी-विदेशी फूलों और रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही के बीच कटड़ा में ठहरने और भोजन की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

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Maa Vaishno Devi's shrine adorned with flowers and lights.
वैष्णो देवी - फोटो : Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board

विस्तार
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शारदीय नवरात्र 11 अक्तूबर से शुरू हो रहे हैं। कटड़ा और जम्मू में रौनक बढ़ने लगी है। नवरात्र में देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो के दरबार में पहुंचते हैं। मां का भवन भी देसी-विदेशी फूलों से सज रहा है। यात्रा ट्रैक पर रंग-बिरंगी रोशनियों से सजावट की जा रही है।

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दूसरों राज्यों से आए कारीगर प्राकृतिक फूलों से भवन परिसर की भव्य सजावट को अंतिम रूप दे रहे हैं। श्रद्धालु ट्रेन से सीधा धर्मनगरी पहुंचने को प्राथमिकता दे रहे हैं। अधिकांश सीधी ट्रेन फुल चल रही हैं। श्रद्धालु जम्मू में रुकने वाली ट्रेनों के जरिए भी मंदिरों के शहर में पहुंचे रहे हैं और यहां से बस या टैक्सी से कटड़ा के लिए रवाना हो रहे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर से परिवार संग पहुंचे नाथू लाल ने बताया कि नवरात्र में दरबार में माथा टेकना अद्वितीय अनुभव है। शुक्रवार को जम्मू पहुंचे हैं। यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है।

कालिका भवन में 50 एसी कमरे, 90 रुपये में सात्विक भोजन की थाली : नवरात्र में देश के कोने-कोने से ट्रेन के जरिए जम्मू पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ओर से संचालित वैष्णवी भवन, कालिका भवन और सरस्वती धाम में मुकम्मल प्रबंध किए गए हैं। सुपरवाइजर अश्विनी कोहली ने बताया कि कालिका भवन में सबसे अधिक 50 एसी कमरे हैं। यहां भोजनालय की भी व्यवस्था है। सात्विक भोजन की थाली 90 रुपये में मिल जाती है।

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वैष्णवी धाम में 14 एसी कमरे हैं। इसके अतिरिक्त तीन सुइट और एक फोर बेड की व्यवस्था है। यहां पर माता वैष्णो देवी तीर्थयात्रा के लिए पंजीकरण काउंटर स्थापित किया गया है। श्रद्धालु अपना आधार कार्ड का नंबर भरकर यहां से आरएफआईडी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। यहां प्रसाद केंद्र भी है जहां प्रसाद के अलावा कटड़ा स्थित मां के दरबार से उतारी गईं मां वैष्णो देवी की चुनरियां वाजिब दाम पर मिल जाती हैं।

सरस्वती धाम में 200 एसी और 150 नॉन एसी डारमेट्री
सरस्वती धाम में 200 एसी और 150 नॉन एसी डारमेट्री की सुविधा मौजूद है। हालांकि यहां कोई कमरे की व्यवस्था नहीं है। सुपरवाइजर का कहना था कि नवरात्र में तीन धाम में एकाएक श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। श्राइन बोर्ड की ओर से पूरे प्रबंध किए गए हैं।

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