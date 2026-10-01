Vaishno Devi: नवरात्र में भक्तों के लिए बड़ा तोहफा, दिव्यांग-बुजुर्गों की बैटरी कार, पोनी और पालकी सेवा मुफ्त

चैत्र नवरात्र में तीन लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना

चैत्र नवरात्र 2025 के दौरान लगभग 3.75 लाख तीर्थयात्रियों ने पवित्र मंदिर के दर्शन किए। शारदीय नवरात्र 2025 में 1.70 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उस साल यात्रा पहले हुई रुकावट के बाद खास हालात की वजह से प्रभावित हुई थी। 19 से 27 मार्च तक चले चैत्र नवरात्र 2026 के दौरान, तीन लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस माह शारदीय नवरात्र के दौरान भी अच्छी-खासी यात्रा की उम्मीद है। नवरात्र 2024 में 4,04,605 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए , जबकि शारदीय नवरात्र में 1,61,699 श्रद्धालुओं ने माथा टेका।