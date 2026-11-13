पीएम मोदी की अपील का असर: लद्दाख की वादियों में उमड़े सैलानी, 10 महीने में 66 फीसदी बढ़े; टूटा रिकॉर्ड

इस साल 4.9 लाख पर्यटक आए

उपराज्यपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में यह बात कही। केंद्र शासित प्रदेश में जनवरी से अक्तूबर 2026 के बीच कुल 4.91 लाख पर्यटक आए। पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 2.96 लाख थी। लद्दाख में इस साल लगातार छठे महीने पर्यटन में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है। मई 2026 में पर्यटकों की संख्या में 121 फीसदी की वृद्धि हुई। जून में यह वृद्धि 43 फीसदी, जुलाई में 56 फीसदी और अगस्त में 65 फीसदी रही। सितंबर में भी 61 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। अक्तूबर में यह वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। अक्तूबर 2026 में 30,623 पर्यटक पहुंचे, जबकि पिछले साल अक्तूबर में 17,537 पर्यटक आए थे। यह 74.62 फीसदी की वृद्धि दर्शाती है।