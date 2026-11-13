Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   ladakh tourist arrivals rise 66 percent in first 10 months 2026

पीएम मोदी की अपील का असर: लद्दाख की वादियों में उमड़े सैलानी, 10 महीने में 66 फीसदी बढ़े; टूटा रिकॉर्ड

Fri, 13 Nov 2026 04:01 PM IST
विकास कुमार पीटीआई, लेह
पीटीआई, लेह Published by: विकास कुमार Updated Fri, 13 Nov 2026 04:01 PM IST
सार

लद्दाख में पर्यटन को लेकर उत्साहजनक तस्वीर सामने आई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के मुताबिक, जनवरी से अक्तूबर 2026 के बीच 4.91 लाख पर्यटक पहुंचे, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 2.96 लाख सैलानी आए थे। पर्यटकों की संख्या में 65.90 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। मई में सबसे ज्यादा 121 फीसदी का उछाल रहा। स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिला है।
 

विज्ञापन
ladakh tourist arrivals rise 66 percent in first 10 months 2026
Leh-Ladakh - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

लद्दाख में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2026 के पहले 10 महीनों में पर्यटकों की संख्या में 65.90 फीसदी की वृद्धि हुई है।

विज्ञापन
Trending Videos

इस साल 4.9 लाख पर्यटक आए
उपराज्यपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में यह बात कही। केंद्र शासित प्रदेश में जनवरी से अक्तूबर 2026 के बीच कुल 4.91 लाख पर्यटक आए। पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 2.96 लाख थी। लद्दाख में इस साल लगातार छठे महीने पर्यटन में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है। मई 2026 में पर्यटकों की संख्या में 121 फीसदी की वृद्धि हुई। जून में यह वृद्धि 43 फीसदी, जुलाई में 56 फीसदी और अगस्त में 65 फीसदी रही। सितंबर में भी 61 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। अक्तूबर में यह वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। अक्तूबर 2026 में 30,623 पर्यटक पहुंचे, जबकि पिछले साल अक्तूबर में 17,537 पर्यटक आए थे। यह 74.62 फीसदी की वृद्धि दर्शाती है।

विज्ञापन
विज्ञापन

वृद्धि के लिए पीएम मोदी को श्रेय
उपराज्यपाल ने इस वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दिया। प्रधानमंत्री ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। इसके साथ ही, उनके प्रशासन की लक्षित नीतिगत पहल भी सहायक रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य स्थानीय पर्यटन उद्योग को मजबूत करना है।

विज्ञापन

स्थानीय समुदायों को लाभ
पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से स्थानीय समुदायों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। यह उनकी स्थायी आजीविका का भी समर्थन कर रहा है। उपराज्यपाल ने सभी यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने लद्दाख की मनमोहक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति का अनुभव करने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने जिम्मेदार पर्यटन का अभ्यास करने पर भी जोर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed