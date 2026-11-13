पीएम मोदी की अपील का असर: लद्दाख की वादियों में उमड़े सैलानी, 10 महीने में 66 फीसदी बढ़े; टूटा रिकॉर्ड
लद्दाख में पर्यटन को लेकर उत्साहजनक तस्वीर सामने आई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के मुताबिक, जनवरी से अक्तूबर 2026 के बीच 4.91 लाख पर्यटक पहुंचे, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 2.96 लाख सैलानी आए थे। पर्यटकों की संख्या में 65.90 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। मई में सबसे ज्यादा 121 फीसदी का उछाल रहा। स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिला है।
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लद्दाख में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2026 के पहले 10 महीनों में पर्यटकों की संख्या में 65.90 फीसदी की वृद्धि हुई है।
इस साल 4.9 लाख पर्यटक आए
उपराज्यपाल ने एक्स पर एक पोस्ट में यह बात कही। केंद्र शासित प्रदेश में जनवरी से अक्तूबर 2026 के बीच कुल 4.91 लाख पर्यटक आए। पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 2.96 लाख थी। लद्दाख में इस साल लगातार छठे महीने पर्यटन में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है। मई 2026 में पर्यटकों की संख्या में 121 फीसदी की वृद्धि हुई। जून में यह वृद्धि 43 फीसदी, जुलाई में 56 फीसदी और अगस्त में 65 फीसदी रही। सितंबर में भी 61 फीसदी की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। अक्तूबर में यह वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। अक्तूबर 2026 में 30,623 पर्यटक पहुंचे, जबकि पिछले साल अक्तूबर में 17,537 पर्यटक आए थे। यह 74.62 फीसदी की वृद्धि दर्शाती है।
वृद्धि के लिए पीएम मोदी को श्रेय
उपराज्यपाल ने इस वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दिया। प्रधानमंत्री ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। इसके साथ ही, उनके प्रशासन की लक्षित नीतिगत पहल भी सहायक रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य स्थानीय पर्यटन उद्योग को मजबूत करना है।
स्थानीय समुदायों को लाभ
पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से स्थानीय समुदायों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। यह उनकी स्थायी आजीविका का भी समर्थन कर रहा है। उपराज्यपाल ने सभी यात्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। उन्होंने लद्दाख की मनमोहक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति का अनुभव करने का आग्रह किया। साथ ही, उन्होंने जिम्मेदार पर्यटन का अभ्यास करने पर भी जोर दिया।