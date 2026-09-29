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लद्दाख महोत्सव 2026: राफ्टिंग प्रतियोगिता ने भरा रोमांच, 12 टीमों ने लिया हिस्सा, जानें किसने मारी बाजी

Tue, 29 Sep 2026 10:11 PM IST
Akash Dubey संवाद न्यूज एजेंसी, लेह
संवाद न्यूज एजेंसी, लेह Published by: Akash Dubey Updated Tue, 29 Sep 2026 10:11 PM IST
सार

लद्दाख महोत्सव 2026 के तहत जांस्कर नदी में राफ्टिंग प्रतियोगिता हुई। 12 टीमों ने हिस्सा लिया। स्नो हिल (महिला) और नुब्रा ए (पुरुष) विजेता रहे। इसने साहसिक खेलों को बढ़ावा दिया।

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Ladakh Festival 2026 Rafting competition adds thrill
राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लद्दाख महोत्सव 2026 के तहत आयोजित राफ्टिंग प्रतियोगिता के दौरान जंस्कार नदी में रोमांच, उत्साह और खेल भावना का शानदार नजारा देखने को मिला। प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें तीन महिला टीमें और नुब्रा जिले की दो टीमें शामिल रहीं।

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यूटी लद्दाख पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने जंस्कार नदी के करीब 7 किलोमीटर लंबे चुनौतीपूर्ण मार्ग पर तेज बहाव के बीच अपनी रफ्तार और कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतिभागियों ने समय के खिलाफ दौड़ लगाते हुए संगम तक पहुंचने की चुनौती पूरी की, जहां जंस्कार और सिंधु नदियों का शानदार संगम होता है।
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तेज बहती नदी में चप्पुओं की रफ्तार और जीत के लिए प्रतिभागियों के जबरदस्त प्रयास ने प्रतियोगिता को रोमांच से भर दिया। प्रतिभागियों और दर्शकों में पूरे आयोजन के दौरान खासा उत्साह और जोश देखने को मिला। प्रतियोगिता ने लद्दाख में राफ्टिंग की बढ़ती लोकप्रियता के साथ-साथ युवाओं के साहस, टीमवर्क और साहसिक खेलों के प्रति बढ़ते रुझान को भी प्रदर्शित किया।
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महिला वर्ग में स्नो हिल ने 22 मिनट 40 सेकंड के शानदार समय के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। लद्दाख राफ्टर ने 25 मिनट में दूसरा स्थान, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने 27 मिनट के समय के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया।

पुरुष वर्ग में नुब्रा ए ने 22 मिनट 41 सेकंड के बेहतरीन समय के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। एक्स-सर्विसमैन निमू ने 24 मिनट में दूसरा स्थान, जबकि स्कालजांगलिंग ने 24 मिनट 25 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया।

पर्यटन विभाग के सहयोग से प्रतियोगिता आयोजित करने वाली ऑल लद्दाख राफ्टिंग कोऑपरेटिव ने आयोजन को बड़ी सफलता बताया। कोऑपरेटिव ने लद्दाख के युवाओं को राफ्टिंग और कयाकिंग सीखने तथा साहसिक खेलों में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया, ताकि इस क्षेत्र में युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

उप निदेशक पर्यटन मोहम्मद तकी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं कर्नल राजन पांडे, 178 मीडियम रेजिमेंट, और सहायक निदेशक, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, आबित हुसैन विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे।


राफ्टिंग प्रतियोगिता ने लद्दाख महोत्सव में रोमांच और ऊर्जा का नया रंग भर दिया। आयोजन ने लद्दाख में साहसिक खेलों की अपार संभावनाओं को उजागर करने के साथ-साथ युवाओं को कौशल, टीम भावना और खेल भावना के साथ आगे बढ़ने का मंच प्रदान किया।

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