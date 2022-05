{"_id":"628173b94087b906cd4152ec","slug":"kashmiri-pandit-personnel-will-be-safely-deployed-at-district-headquarters-in-jammu-kashmir","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu Kashmir Administration : कश्मीरी पंडित कर्मियों की सुरक्षित जिला मुख्यालयों पर होगी तैनाती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 16 May 2022 03:12 AM IST