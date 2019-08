सुषमा स्वराज के निधन से दिल्ली से कश्मीर तक शोक की लहर, राज्यपाल मलिक बोले- बहुत दुखी हूं

पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के निधन से पूरा देश शोकाकुल है। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यापाल मलिक ने सुषमा स्वराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीटर पर लिखा कि पूर्व विदेश मंत्री और अनुभवी राजनेता नेता सुषमा स्वराज के आकस्मिक निधन पर बहुत दुखी हूं। मैं उनकी आत्मा की शांति और इस शोक की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं।

Jammu&Kashmir Governor Satya Pal Malik: Express grief over the sudden demise of former Union Minister & veteran political leader Sushma Swaraj. It's difficult to fill the space left by her. I pray for peace to departed soul & strength to the bereaved family in their hour of grief pic.twitter.com/izz6DaIyum