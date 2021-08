श्रीनगर: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला, सीआरपीएफ का एक जवान घायल

जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर जिले के सनत नगर इलाके में आतंकियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) पर ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में एक जवान के घायल होने की सूचना मिली है। सुरक्षाबल की तरफ से आतंकियों की तलाश में अभियान शुरू कर दिया गया है।



A Central Reserve Police Force (CRPF) trooper was injured today after terrorists hurled a grenade towards security forces in the Sanat Nagar area of Srinagar district: CRPF pic.twitter.com/QFLJqxZewA