जम्मू-कश्मीर : श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़

जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार मुठभेड़ श्रीनगर में हो रही है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है।

Jammu & Kashmir | An encounter breaks out at Alamdar Colony, Danmar area of Srinagar. Police and security forces are on the job. Details awaited: Kashmir Zone Police