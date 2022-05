{"_id":"62721cca7fe8ba39d944f3df","slug":"jammu-kashmir-job-employment-1612-posts-approved-in-udhampur-and-handwara-medical-colleges-recruitment-will-be-done-soon","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu Kashmir Job: उधमपुर और हंदवाड़ा मेडिकल कॉलेजों में 1612 पद मंजूर, यहां भी होगी भर्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Wed, 04 May 2022 11:57 AM IST