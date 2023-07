जम्मू कश्मीर: पुंछ में LoC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो घुसपैठिए ढेर, तलाशी अभियान जारी

जम्मू संभाग के जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुरक्षाबलों ने चक्कां दा बाग इलाके में एक घुसपैठिए को मार गिराया है। अभी मौके पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

Operation Bahadur #Poonch Sector. Major Infiltration Bid Eliminated in a joint operation by #IndianArmy & @JmuKmrPolice during the night of 17 Jul 23 in Poonch Sector. Two infiltrator have been eliminated. Search operations are in Progress.… pic.twitter.com/bFgUZZw5wS