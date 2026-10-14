फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   court news

Jammu News: कैट के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, सदस्यों से 21 को पेश होने के लिए कहा

Wed, 14 Oct 2026 02:48 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:48 AM IST
विज्ञापन
court news
जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), जम्मू बेंच की ओर से बीती सात अक्तूबर को पारित आदेश पर रोक लगा दी है। मोहम्मद अमीन डार बनाम कृषि उत्पादन विभाग मामले में यह आदेश कैट के न्यायिक सदस्य दिवाकर सिंह और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जौहरी ने पारित किया था।
विज्ञापन

इस आदेश में वर्चुअल कोर्ट की कार्यवाही के दौरान दर्ज टिप्पणियों के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता जहांगीर गनई पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

मामले पर विचार करते हुए हाईकोर्ट की जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस एमए चौधरी की बेंच ने टिप्पणी की कि विवाद की प्रकृति को देखते हुए हम मध्यस्थता करना चाहेंगे और यह देखना चाहेंगे कि मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान हो सके। हाईकोर्ट ने दोनों सदस्यों और याचिकाकर्ताओं को आगामी 21 अक्तूबर को उनके चैंबर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed