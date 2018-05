जम्मू-कश्मीर के गवर्नर एनएन वोहरा ने आपराधिक कानून (संशोधन) अध्यादेश 2018 और जम्मू-कश्मीर संरक्षण बच्चों के यौन हिंसा अध्यादेश 2018 में संसोधन को मंजूरी दे दी है। गवर्नर ने बच्चों से बलात्कार करने वालों दोषियों को मौत की सजा वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी हैं। अब मासूमों से बलात्कार करने वाले दोषियों के लिए मौत की सजा देने वाला जम्मू-कश्मीर देश का चौथा राज्य बन गया।

#JammuAndKashmir Governor NN Vohra has promulgated The Jammu & Kashmir Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2018 & The Jammu and Kashmir Protection of Children from Sexual Violence Ordinance, 2018. pic.twitter.com/e9L1cEqNRC