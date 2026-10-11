जम्मू में भारी बारिश से हाहाकार: सड़कें बनीं दरिया, जलभराव और भूस्खलन से मची अफरा-तफरी, एक महिला लापता

अधिकारियों के अनुसार रविवार सुबह करीब 8:30 बजे शुरू हुई बारिश तीन घंटे से अधिक समय तक जारी रही। इससे शहर की प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया और यातायात प्रभावित हुआ। पंजतीर्थी, नगरोटा, रूप नगर, डोगरा चौक, दुर्गा नगर, शक्ति नगर और रायपुर डोमाना सहित कई इलाकों में स्थिति खराब रही। पानी भरने से कारों और दोपहिया वाहनों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है।



पति को बचाया, महिला की तलाश जारी

रायपुर डोमाना में एक महिला अपने पति के साथ सड़क पार कर रही थी, तभी अचानक आए तेज पानी के बहाव में दोनों बह गए। स्थानीय लोगों के अनुसार, महिला के पति को बचा लिया गया, लेकिन महिला का पता नहीं चल सका। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और उसकी तलाश शुरू की। महिला की स्थिति को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी का इंतजार है।



भूस्खलन से यातायात प्रभावित

भारी बारिश के कारण पंजतीर्थी-सिदड़ा और सिदड़ा-नगरोटा सड़क मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ। इससे मलबा सड़क पर जमा हो गया और वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। अधिकारियों ने मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के लिए कर्मचारियों और मशीनों को तैनात किया है।



प्रशासन ने लोगों को संवेदनशील मार्गों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है। बारिश के कारण सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं और पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन का खतरा बना हुआ है।



बोहड़ी और आनंद नगर में भी जलभराव

जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता ने बताया कि बोहड़ी और आनंद नगर सहित कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। घरों में पानी घुसने और सड़कों पर जलभराव से लोगों को काफी परेशानी हुई। उन्होंने कहा कि मानसून का मौसम लगभग समाप्त होने के बाद इतनी तेज बारिश अप्रत्याशित थी। महज दो घंटे में कई क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ।