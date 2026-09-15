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गुरुग्राम गोल्फ कोर्स हादसा: पीड़िता के परिजन बोले-जानबूझकर मारी गई टक्कर; जल्द गिरफ्तारी की मांग

Tue, 15 Sep 2026 07:19 AM IST
Digvijay Singh एजेंसी, गुरुग्राम
एजेंसी, गुरुग्राम Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 15 Sep 2026 07:19 AM IST
सार

गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुए हादसे के मामले में पीड़िता सिया के परिवार ने पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सिया के भाई ने बताया कि हादसे के बाद वह शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन अब उसके पूरे शरीर में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत है।

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Gurugram Golf Course accident Victim family alleges deliberate collision demands immediate arrest
सिया के पिता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हुए हादसे के मामले में पीड़िता सिया के परिवार ने पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सिया के भाई ने बताया कि हादसे के बाद वह शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन अब उसके पूरे शरीर में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में शरीर में मौजूद एड्रेनालाईन के कारण दर्द का ज्यादा अहसास नहीं हुआ, लेकिन अब उसे दर्द निवारक दवाएं लेनी पड़ रही हैं। उसके शरीर पर कई जगह खरोंच और चोट के निशान भी हैं।

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पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
सिया के भाई के मुताबिक, परिवार गुरुग्राम के सेक्टर-56 थाने पहुंचा और थाना प्रभारी से मुलाकात की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। परिवार ने सिया का लिखित बयान भी पुलिस को सौंपा है और मामले में गंभीर धाराएं लगाने की मांग की है। परिवार का आरोप है कि मामले में उत्पीड़न, हत्या के प्रयास और टक्कर मारकर मौके से फरार होने से संबंधित धाराएं शामिल की जानी चाहिए। सिया का मौखिक बयान भी दर्ज किया जाएगा। इसके लिए थाना प्रभारी स्वयं उसके पास जाकर बयान दर्ज करेंगे। परिवार के अनुसार, इसके बाद सिया सार्वजनिक रूप से भी अपना पक्ष रख सकती है।
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'जरूरी धाराएं नहीं लगीं तो विरोध याचिका दायर करेंगे'
सिया के भाई ने कहा कि उन्होंने पुलिस को एक औपचारिक शिकायत भी दी है, जिसमें उन सभी संबंधित धाराओं को शामिल करने की मांग की गई है, जो मामले की गंभीरता को देखते हुए लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस इन आरोपों पर आगे कार्रवाई करती है तो यह अच्छी बात होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, तो परिवार पहले से दर्ज प्राथमिकी के संबंध में विरोध याचिका दायर करेगा।


'टक्कर जानबूझकर मारी गई'
सिया के पिता ने घटना का वीडियो देखने के बाद गहरा आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वीडियो देखा और उन्हें पता चला कि सड़क पर उनकी बेटी के साथ क्या हुआ, तो उन्हें बेहद गुस्सा आया। उन्होंने बताया कि परिवार ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई के लिए औपचारिक शिकायत तैयार कर पुलिस को दी। जब वे थाने पहुंचे, तब तक पुलिस अपनी रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर चुकी थी। परिवार ने मांग की है कि मामले में उचित कानूनी धाराएं लगाई जाएं और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिया के पिता ने कहा, हादसा होना अलग बात है, लेकिन यहां साफ दिखाई देता है कि टक्कर जानबूझकर मारी गई थी। इतनी बड़ी गाड़ी से टक्कर लगने पर किसी की जान भी जा सकती थी। अगर मेरी बेटी की मौत हो जाती तो क्या होता? क्या तब भी पुलिस इसी रवैये से काम करती?

आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग
पीड़िता के पिता ने पुलिस से आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अभी तक घटना से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। परिवार के मुताबिक, सिया घटना के बाद इतनी डर गई थी कि उसने घर पहुंचकर भी परिजनों को इसके बारे में नहीं बताया। उसके पिता ने कहा कि अगर सिया ने उसी समय परिवार को घटना की जानकारी दी होती, तो वे उसी दिन कानूनी कार्रवाई शुरू कर देते। परिवार ने पुलिस से मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है।



 
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