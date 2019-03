गौरतलब है कि शनिवार सुबह ही श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर बनिहाल के पास एक कार में धमाका हुआ था। धमाका उस समय हुआ जब वहां से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का काफिला गुजर रहा था। धमाके से सीआरपीएफ की बस को मामूली नुकसान पहुंचा।



पहले बताया जा रहा था कि कार में रखे गैस सिलेंडर में धमाका हुआ है, बाद में सीआरपीएफ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि धमाके में गैस सिलिंडर होने की पुष्टि नहीं हो पाई है।

J&K: More visuals from Banihal, Ramban where an explosion occurred in a car. CRPF sources say 'prima facie blast in the car seems to be a cylinder explosion, CRPF convoy was at a significant distance from explosion site, does not appear to be an attack. Investigations on.' pic.twitter.com/u7pN6ckaFy