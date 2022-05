{"_id":"627410e83c03db3b2e5840fd","slug":"goc-of-15th-corps-in-srinagar-said-230-youths-were-prevented-from-becoming-terrorists-in-a-year","type":"story","status":"publish","title_hn":"श्रीनगर में 15वीं कोर के जीओसी बोले: एक साल में 230 युवाओं को आतंकी बनने से रोका, हाइब्रिड दहशतगर्द अब चुनौती नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 06 May 2022 03:19 AM IST