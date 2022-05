Bhim Singh Passed Away: नेशनल पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह का निधन, कुछ महीनों से थे बीमार

जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने मंगलवार की सुबह जम्मू के बख्शी नगर अस्पताल में अंतिम सांस ली। भीम सिंह कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। उनकी उम्र 80 साल थी।

J&K National Panther Party supremo Bhim Singh ji passed away today. My earliest memories of Bhim Singh ji go all the way back to 1984 when he joined with my father to protest the unconstitutional dismissal of the NC government. pic.twitter.com/CMq4kTQIN6