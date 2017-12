फारूक ने कहा कि हिमाचल में हर पांच में सरकार बदलती है वहां बीजेपी की जीत कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहां कि गुजरात ने कांग्रेस ने काफी शानदार प्रदर्शन किया है। बिना नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग बयानबाजी न करते तो शायद कांग्रेस और बेहतर कर सकती थी।



गौरतलब है कि गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस के एक नेता के दिए गए बयान के बाद गुजरात में कांग्रेस की मेहनत पर पानी फिर गया है और जिसके बाद उनकी दशा और दिशा दोनों खराब हो गई।

In #HimachalPradesh one party unseats the other every five years, its is nothing new. Not taking names but if some people wouldn't have said certain wrong things Congress would have won in #Gujarat, they managed a good show there: Former J&K CM Farooq Abdullah pic.twitter.com/T3jllcc9ae