जम्मू-कश्मीर: नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सरदार हरबंस सिंह का निधन, 84 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस

नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और जम्मू-कश्मीर सरकार में पूर्व मंत्री सरदार हरबंस सिंह का सोमवार तड़के निधन हो गया। वह 84 वर्ष के थे। उन्होंने जम्मू के एक निजी अस्पताल में रात करीब दो बजे अंतिम सांस ली। उनके परिवार के अनुसार, वह पिछले कुछ समय से बीमार थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था।

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सरदार हरबंस सिंह के बड़े बेटे कुलवंत सिंह ने बताया कि उनके पिता का इलाज जम्मू के निजी अस्पताल में चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम पांच बजे जम्मू के शास्त्री नगर श्मशान घाट में किया जाएगा। विज्ञापन



हरबंस सिंह ने वर्ष 1996 से 2002 तक फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवाएं दी थीं। पिछले साल दिसंबर में उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। सरदार हरबंस सिंह के बड़े बेटे कुलवंत सिंह ने बताया कि उनके पिता का इलाज जम्मू के निजी अस्पताल में चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम पांच बजे जम्मू के शास्त्री नगर श्मशान घाट में किया जाएगा।हरबंस सिंह ने वर्ष 1996 से 2002 तक फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में सेवाएं दी थीं। पिछले साल दिसंबर में उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया गया था।

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