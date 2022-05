जम्मू-कश्मीर : कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू, पुलिस और सेना मोर्चे पर 

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम इलाके में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाल रखा है।

J&K | An encounter has started in the Cheyan, Devsar area of Kulgam. Police and Army on the job. Further details shall follow: Police