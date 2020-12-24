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जम्मू-कश्मीर: बारामूला में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ छिड़ी

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Updated Thu, 24 Dec 2020 08:42 AM IST
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सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी
सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी - फोटो : ANI

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जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के वानीगम पायीन करीरी इलाके में गुरुवार सुबह आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ छिड़ गई। इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की सूचना है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। 
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