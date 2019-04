जम्मू कश्मीर: अनंतनाग में मतदान के समय में बदलाव, अब सवेरे सात बजे से शाम चार बजे तक होगी वोटिंग

चुनाव आयोग ने अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान समय में कुछ बदलाव किए हैं। बता दें अनंतनाग में 23 अप्रैल से तीन चरणों में मतदान होने वाला है। जानकारी के मुताबिक समय में यह बदलाव कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए किया गया है। अब मतदान का समय सवेरे सात बजे से शाम चार बजे तक रहेगा।

J&K: The Election Commission of India (ECI) today revised the poll timings for Anantnag Parliamentary Constituency which is going to polls in three phases from 23rd April 2019, in view of law&order situation. Polling time is now 7:00 am to 4:00 pm instead of 7:00 AM to 6:00 PM. pic.twitter.com/aoMEZKWIwx