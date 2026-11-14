Jammu News: अकाउंट्स असिस्टेंट की परीक्षा कल, प्रदेश में आज बंद रहेंगे 493 स्कूल-कॉलेज

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- दोपहर एक से तीन बजे तक एक पाली में होगी परीक्षा, जम्मू जिले में 33,577 अभ्यर्थी होंगे शामिलअमर उजाला ब्यूरोजम्मू। प्रदेश भर में कल रविवार को अकाउंट्स असिस्टेंट की भर्ती परीक्षा होने के चलते आज (शनिवार) 493 स्कूल-कॉलेजों में कक्षाएं नहीं लगेंगी। जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) ने इन संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाया है। पूरे प्रदेश में 1.60 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे जिसमें जम्मू जिले में कुल 84 केंद्रों पर 33,577 परीक्षार्थी होंगे।परीक्षा से एक दिन पहले जरूरी इंतजाम करने के लिए बोर्ड ने दोनों डिविजनल कमिश्नरों को पत्र भेजकर संबंधित संस्थानों में कक्षाएं स्थगित रखने को कहा है। यह व्यवस्था सिर्फ परीक्षा केंद्र बनाए गए स्कूलों और कॉलेजों पर लागू होगी। दूसरे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई सामान्य रूप से जारी रहेगी।जेकेएसएसबी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, अकाउंट्स असिस्टेंट (फाइनेंस विभाग) के पदों के लिए ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा कल होगी। परीक्षा दोपहर एक से तीन बजे तक एक ही पाली में आयोजित की जाएगी।इसके लिए जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने के लिए ही आज स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। बोर्ड के अतिरिक्त सचिव (परीक्षा) अब्दुल बसीर अहमद ने इस संबंध में प्रदेश के दोनों डिविजनल कमिश्नरों को पत्र लिखा है।