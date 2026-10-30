Jammu News: परगवाल-इन्द्री पुल का उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने किया निरीक्षण

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संवाद न्यूज एजेंसीपरगवाल। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने वीरवार को चिनाब नदी पर निर्माणाधीन पुल परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान भाजपा विधायक मोहन लाल भगत भी उनके साथ थे। उन्होंने अधिकारियों और संबंधित निर्माण एजेंसी को हर हाल में 31 दिसंबर तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि मुख्यमंत्री से इसका उद्घाटन कराया जा सके।निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री के साथ लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, तहसीलदार तथा काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद थे। पुल स्थल का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने पहले इस जगह का दौरा किया था, तब यहां काम पूरी तरह से ठप था और मशीनें बेकार पड़ी थीं। हमने अधिकारियों को तुरंत काम दोबारा शुरू करने और परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने अधिकारियों चेतावनी दी की तय समय-सीमा के भीतर काम को पूरा किया जाए और निर्माण की गुणवत्ता में किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।परगवाल के लोगों को लंबे इंतजार के बाद मिलेगी राहतदरिया चिनाब पर बन रहा यह पुल सीमा क्षेत्र परगवाल के लिए आवागमन की दृष्टि से बेहद अहम है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण क्षेत्र के लोगों को ज्यौड़ियां और खौड़ सहित आसपास के इलाकों तक पहुंचने के लिए अखनूर से होकर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ऐसे में पुल का निर्माण पूरा होने से लोगों को सफर में लगने वाले समय और खर्च से राहत मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ी बात भारत पाकिस्तान के बीच फायरिंग में परगवालवासियों के क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा। आसपास के गांवों के लोगों के साथ विद्यार्थियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी।कैप्शन 1परगवाल में निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करते उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी।