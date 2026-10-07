पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार-ड्रग्स की खेप: अरनिया में पुलिस ने दबोचे चार तस्कर, बेरेटा पिस्तौल और हेरोइन बरामद

मामला 17 जुलाई, 1996 को चरमपंथी हिलाल अहमद बेग की मौत के बाद निकाले गए अंतिम संस्कार जुलूस से जुड़ा है। आदेश में दर्ज अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार जुलूस जैना कदल से ईदगाह की ओर बढ़ रहा था। इसी बीच नवा क्रॉसिंग के पास भीड़ हिंसक हो गई। आरोप है कि शाह जुलूस का नेतृत्व करने वाले मुख्य लोगों में शामिल थे। वे नारे लगा रहे थे और भाषण दे रहे थे। घटना के दौरान अज्ञात हथियारबंद लोगों की ओर से पत्थरबाजी और गोलीबारी की भी सूचना थी।



याचिकाकर्ता के वकील ने मामला को तीन दशक से पुराना बताते हुए कहा कि आरोपी जांच एजेंसियों के लिए उपलब्ध रहे हैं। केवल आरोपों के आधार पर लंबे समय तक जेल में रखने को सही नहीं ठहराया जा सकता। बचाव पक्ष ने शाह की उम्र, मेडिकल स्थिति, लंबे समय तक हिरासत और दूसरे आरोपियों को जमानत मिलने का भी हवाला दिया। कहा कि शाह हिंसा में शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं। जमानत अर्जी खारिज करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि आदेश में की गई टिप्पणियां केवल जमानत अर्जी पर फैसले के लिए थीं। केस की मेरिट पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा।