{"_id":"628d372a428bb25cff51dcf4","slug":"cold-wave-again-due-to-unseasonal-snowfall-in-chenab-valley-problems-of-nomads-increased","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu Kashmir Snowfall : चिनाब घाटी में बेमौसम बर्फबारी से फिर शीतलहर, खानाबदोशों की परेशानियां बढ़ीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 25 May 2022 01:21 AM IST