फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   CM Abdullah distributes appointment letters to 17 candidates in PWD Jammu

जम्मू-कश्मीर: पीडब्ल्यूडी में 17 उम्मीदवारों को मिली नौकरी, सीएम उमर अब्दुल्ला ने सौंपे नियुक्ति पत्र

Tue, 03 Nov 2026 05:51 PM IST
Nikita Gupta अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: Nikita Gupta Updated Tue, 03 Nov 2026 05:51 PM IST
विज्ञापन
CM Abdullah distributes appointment letters to 17 candidates in PWD Jammu
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला - फोटो : एएनआई

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को जम्मू स्थित सिविल सचिवालय में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में नियुक्त किए गए 17 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

विज्ञापन


इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी, पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए उनसे पूरी ईमानदारी लगन और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी विभाग के कामकाज को बेहतर बनाने के साथ जम्मू-कश्मीर के विकास में भी अपना योगदान दें।
विज्ञापन


नियुक्त किए गए 17 उम्मीदवारों में से आठ को सुपरवाइजर और आठ को मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस ) के पद पर पुनर्वास सहायता योजना के तहत नौकरी दी गई है। वहीं, एक उम्मीदवार को एसआरओ-43 के तहत नियुक्त किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed